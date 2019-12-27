Роспотребнадзор изъял во время рейдов 45 тысяч упаковок снюса

Сотрудники Роспотребнадзора во время рейдов изъяли 45 тысяч упаковок некурительных смесей.

Речь идет о тех, что продаются под видом конфет и пастилок и при этом содержат большую концентрацию никотина. В таких изделиях нет табака, потому их легко могут купить даже школьники.

В общей сложности, специалисты проверили 1,5 тыс. торговых точек. И выписали административные штрафы на сумму в 250 тысяч рублей.

Рейды Роспотребнадзора начались по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.