Роспотребнадзор изъял во время рейдов 45 тысяч упаковок снюса
В таких изделиях нет табака, потому их легко могут купить даже школьники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сотрудники Роспотребнадзора во время рейдов изъяли 45 тысяч упаковок некурительных смесей.
Речь идет о тех, что продаются под видом конфет и пастилок и при этом содержат большую концентрацию никотина. В таких изделиях нет табака, потому их легко могут купить даже школьники.
В общей сложности, специалисты проверили 1,5 тыс. торговых точек. И выписали административные штрафы на сумму в 250 тысяч рублей.
Рейды Роспотребнадзора начались по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.