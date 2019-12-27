При крушении самолета Bek Air погиб председатель совета генералов Казахстана

При крушении самолета погиб председатель совета генералов, генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным, жертвами трагедии стали 14 человек, пострадало 35, из них восемь детей. В посольстве России в Казахстане «Звезде» уточнили, что граждан РФ на борту не было.

27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, самолет Fokker-100 по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Деятельность авиакомпании временно приостановлена до выяснения обстоятельств произошедшего.

По поручению президента Казахстана была создана правительственная комиссия, которая готовится к вылету на место происшествия.

Кайдаров принимал участие в работе правительственных и международных комиссий по выработке проектов Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Правовой реформы Республики Казахстан. Как глава делегации РК принимал участие в работе 39-й Комиссии ООН по контролю над наркотическими средствами.