Сотрудники МЧС отмечают свой профессиональный праздник

В пятницу, 27 декабря, глава МЧС Евгений Зиничев поздравил сотрудников российского спасательного ведомства с профессиональным праздником.

В своем обращении он отметил, что в этой профессии не бывает случайных людей, поскольку «готовность прийти на помощь в любой момент с риском для собственной жизни - настоящее призвание».

Также он подчеркнул, что День спасателя отмечают перед самым Новым годом неслучайно - праздничные дни для сотрудников ведомства являются особо напряженным периодом работы.

«Вам известна цена секунд. Для вас работа на пределе сил - обычное дело», - сказал Зиничев.

За последний год было эвакуировано и спасено более 200 тысяч человек - это и есть высокий результат работы всего министерства, добавил глава МЧС.

Министерство чрезвычайных ситуаций - одно из самых молодых ведомств нашей страны. Оно появилось всего 29 лет назад - 27 декабря 1990 года.