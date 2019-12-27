Работа авиакомпании Bek Air приостановлена в связи с крушением самолета в Алма-Ате

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств в связи с крушением самолета в Алма-Ате, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана РИА Новости. В парке авиакомпании состоят Fokker-100 - самолеты того же типа, что и тот, который 27 декабря разбился в Казахстане.

В ведомстве уточнили, что специально созданная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана и представителями других государственных органов вылетает на место происшествия.

На борту воздушного судна находилось 100 человек, среди них восемь детей. По последней информации, погибли 14 человек, 35 - пострадали. В генконсульстве «Звезде» уточнили, что россиян на борту не было.

Самолет вылетел из Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. По информации Комитета гражданской авиации, он потерял высоту и врезался в бетонное двухэтажное ограждение. По данным блогера, который находится на месте событий, «его повело вправо, он врезался в забор, а потом в дом».

Глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении пассажирского самолета Вek Аir.