«Ушла история»: Винокур скорбит в связи со смертью Галины Волчек

Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни. Актер и юморист Владимир Винокур в разговоре со «Звездой» назвал уход Волчек «немыслимой человеческой утратой».

«Ушла история нашего искусства, удивительная женщина, актриса, режиссер. Это утрата не только для родных и близких, но и для актеров "Современника", всего искусства российского», - сказал он.

Новость о кончине Волчек стала известна во время спектакля. Актеры еле доиграли представление и не смогли выйти на поклон после спектакля.

Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря в 11 часов, похороны Волчек состоятся позже на Новодевичьем кладбище.