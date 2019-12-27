Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате возросло до 14 человек
Восемь детей, находившихся на борту, живы, но получили множественные травмы. По последним данным, пострадали более 20 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Denis Krivosheyev, Facebook
По последним данным, жертвами упавшего самолета в Алма-Ате стали 14 человек, еще 22 пассажира получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
Также на борту были 8 детей - они получили множественные травмы, находятся в сознании.
На месте крушения продолжаются спасательные работы.
Как сообщили в Генконсульстве РФ, российских граждан, по предварительным данным, в самолете не было.
Соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе уже выразил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
По информации Комитета Гражданской авиации, причиной трагедии стала потеря самолетом высоты, из-за чего произошло столкновение с двухэтажным бетонным сооружением.