Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате возросло до 14 человек

По последним данным, жертвами упавшего самолета в Алма-Ате стали 14 человек, еще 22 пассажира получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Также на борту были 8 детей - они получили множественные травмы, находятся в сознании.

На месте крушения продолжаются спасательные работы.

Как сообщили в Генконсульстве РФ, российских граждан, по предварительным данным, в самолете не было.

Соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе уже выразил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По информации Комитета Гражданской авиации, причиной трагедии стала потеря самолетом высоты, из-за чего произошло столкновение с двухэтажным бетонным сооружением.