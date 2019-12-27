«Врезался в забор, а потом в дом»: что происходит на месте крушения самолета Bek Air

Казахстанский журналист Денис Кривошеев, который находится на месте крушения самолета авиакомпании Bek Air, рассказал, что в настоящий момент спецслужбы ведут разбор обломков.

«Я нахожусь на самом краю взлетно-посадочной полосы, вокруг меня машины скорой помощи, пожарные, то есть все необходимые службы. Происходит разбор завалов. Тут находятся аким города, спасательные службы, службы следствия. Все необходимые меры предпринимаются. По последним данным, погибло девять человек», - рассказал находящийся на месте событий Кривошеев.

По данным журналиста, самолет не смог набрать высоту, «его повело вправо, он врезался в забор, а потом в дом».

В результате трагедии погибли, по меньшей мере, девять человек, еще девять пострадали.

Как сообщили «Звезде» в посольстве России в Казахстане, россиян на борту не было.