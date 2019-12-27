Посольство РФ: предварительно, россиян на борту рухнувшего самолета не было

По предварительным данным, на борту рухнувшего пассажирского лайнера авиакомпании Вek Аir, российских граждан не было.

«Посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями и экстренными службами», - отмечается на официальной странице генконсульства в Twitter.

Соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе уже выразил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

На месте крушения работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в Комитете Гражданской авиации, причиной трагедии стала потеря самолетом высоты, из-за чего произошло столкновение с двухэтажным бетонным сооружением.

Информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.