Число жертв крушения самолета в Алма-Ате увеличилось до девяти

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом №Z2100 Алма-Ата - Нур-Султан потерпел крушение утром 27 декабря. На борту, по предварительной информации, находилось 100 человек. Количество погибших увеличилось с семи человек до девяти, еще девять пострадали, среди них шесть детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана.

По предварительным данным, россиян на борту не было.

По информации Комитета Гражданской авиации, причиной трагедии стала потеря самолетом высоты, что привело к столкновению с двухэтажным бетонным сооружением.