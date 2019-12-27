Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе

Глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении пассажирского самолета Вek Аir и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.

«Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», - написал президент на странице в Twitter.

При взлете воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение, в результате чего врезалось в двухэтажное здание.

На данный момент на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб, идет эвакуация, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД республики.

На месте работают экстренные службы, ведется эвакуация выживших.

Генконсульство РФ проверяет, были ли на борту россияне.