Очевидцы сообщают о семи погибших в результате авиакатастрофы в Алма-Аты

На месте крушения самолета авиакомпании Bek Air ведутся поисково-спасательные работы.

Как рассказал находящийся на месте событий блогер Денис Кривошеев, известно, что семь человек погибли и еще шесть пострадали. Официального подтверждения информации пока нет.

В аэропорту вылета заявили, что борт упал за пределами аэродрома. Есть выжившие.

«Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию», - цитирует пресс-службу воздушной гавани nur.kz.

На борту рухнувшего самолета, по предварительным данным, находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.