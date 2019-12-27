Очевидцы сообщают о семи погибших в результате авиакатастрофы в Алма-Аты
Официального подтверждения информации пока нет.
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На месте крушения самолета авиакомпании Bek Air ведутся поисково-спасательные работы.
Как рассказал находящийся на месте событий блогер Денис Кривошеев, известно, что семь человек погибли и еще шесть пострадали. Официального подтверждения информации пока нет.
В аэропорту вылета заявили, что борт упал за пределами аэродрома. Есть выжившие.
«Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию», - цитирует пресс-службу воздушной гавани nur.kz.
На борту рухнувшего самолета, по предварительным данным, находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.