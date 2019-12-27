Стали известны подробности о крушении самолета в Алма-Ате

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан потерпел крушение. При взлете воздушное судно потеряло высоту, столкнулось с двухэтажным строением, пробив бетонное ограждение, сообщил Комитет гражданской авиации nur.kz.

«Сегодня 27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алм-Аты - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло», - информирует издание.

Также сообщается, что была создана Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. Она уже вылетает на место происшествия.

По информации Комитета, сейчас осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. На данный момент число погибших составляет семь человек. По рассказу блогера Дениса Кривошеева, который находится на месте событий, еще шесть человек пострадали.

По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов.