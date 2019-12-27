Генконсульство РФ в Казахстане проверяет информацию о россиянах на борту рухнувшего самолета
Воздушное судно потерпело крушение за пределами аэродрома. Есть выжившие.
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Генеральное консульство России в Алма-Ате проверяет информацию о наличии российских граждан в числе пассажиров упавшего самолета авиакомпании Bek Air.
«На данный момент информации нет, проверяем», - сообщил «Звезде» представитель дипмиссии.
По предварительным данным, на борту рухнувшего самолета, находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.