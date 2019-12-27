Новый год до весны: праздничная подсветка в Подмосковье будет работать всю зиму

В преддверии праздников города Московской области украсили гирляндами, пышными елками, установили катки и хоккейные коробки. И после всех торжеств новогоднее оформление не станут убирать. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

В 2019 году в парках Подмосковья организовали больше 70 зимних горок, 70 катков и 45 лыжных трасс.

«Мы стараемся в каждом городе, конечно, нарядить, разукрасить и парки, и сделать световое оформление. И с каждым годом наращиваем иллюминацию, причем это не просто новогоднее освещение - это зимнее освещение», - рассказал он «360».

Воробьев отметил, что, несмотря на погоду, катки продолжают свою работу.

«Это будет искусственный лед, потому что мы видим, что погода очень переменчивая, и должны сделать так, чтобы катки работали на постоянной основе», - рассказал губернатор.

Создают новогоднее настроение в Подмосковье и праздничные мероприятия. Для детей организовали самые разные елки и акции, для взрослых - ярмарки.