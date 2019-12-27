«Мечта всей жизни»: участники «Новой Звезды» отрабатывают номера к масштабному концерту

Лучшие музыкальные группы и вокалисты со всей России отрабатывают свои номера перед масштабным концертом «Новой Звезды» 31 января. Для многих этот конкурс - путевка в мир шоу-бизнеса.

«Это была моя мечта всю мою жизнь, еще до службы в МЧС, еще со школьной скамьи, это то, к чему я стремился всю свою жизнь», - рассказал участник «Новой Звезды» Александр Гордеев.

Конкурсанты стараются удивить жюри необычными жанрами, например, поп-музыкой в коллаборации с этническими мотивами. Здесь приветствуют творческие метаморфозы: оригинальные аранжировки, неожиданные каверы, смелые образы.

Это настоящее вокальное состязание. Кастинг проходил по всей России. Из нескольких тысяч заявок выбрали по одному представителю от каждого региона.

Те, кто пройдут в полуфинал, будут исполнять только авторские песни. Это одно из главных условий конкурса. А за ходом состязания можно наблюдать в эфире «Звезды».