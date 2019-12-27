«Уходит великая театральная эпоха»: Смирнитский о смерти Галины Волчек
Художественный руководитель «Современника» умерла на 87-м году жизни 26 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Genrietta Peryan, Global Look Press
Галина Волчек была представителем великой театральной эпохи, считает заслуженный артист РСФСР Валентин Смирнитский.
«Каждый уход мы воспринимаем трагически, особенно мое поколение, потому что это почти одногодки мои уходят», - поделился он со «Звездой».
Актер охарактеризовал Волчек как замечательную актрису и человека. Он уверен, что художественного руководителя «Современника» можно назвать поистине выдающимся театральным деятелем.
Волчек умерла в больнице 26 декабря. Гражданская панихида пройдет в «Современнике» 29 декабря в 11 часов, а похороны состоятся позже на Новодевичьем кладбище.