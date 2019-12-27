Опубликованы кадры с места обнаружения возможных останков аспирантки СПбГУ
Точно установить, кому принадлежат останки, можно будет после получения результатов экспертизы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует видео с места обнаружения останков, которые, предположительно, принадлежат аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко. На кадрах видно, что территория оцеплена. На месте работают полицейские и криминалисты.
Чтобы точно установить личность того, кому принадлежат останки, необходимо дождаться результатов экспертизы. Об этом «Звезде» рассказала адвокат Александра Бакшеева.
Напомним, молодая девушка была убита 8 ноября доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Спустя сутки преступник избавился от части останков и выбросил их в реку. Соколов был задержан и арестован.