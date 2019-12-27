Путин провел заседание Госсовета по аграрной политике

Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса заявил, что ежегодный сбор урожая свыше ста миллионов тонн уже становятся для России нормой.

По итогам 2019 года было собрано порядка 121 миллиона тонн зерна, а экспорт всей сельхозпродукции составил почти 24 миллиарда долларов.

Глава государства подчеркнул, что интересы аграриев должны быть учтены в каждом национальном проекте, а работодатели данной сферы должны «больше думать о людях».

«Именно на селе живет больше половины, по оценке, примерно 53 процента, граждан с низкими доходами, то есть есть наша приоритетная, общенациональная задача – снижение, преодоление бедности в значительной степени имеет сельское измерение», - отметил Путин.

Также на встрече официально утвердили новый вид сельхоз-деятельности - разведение виноградных улиток.

Фермеры, которые их выращивают, смогут получать меры государственной поддержки, в частности - гранты.