Пассажирский самолет разбился в аэропорту Алма-Аты

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение в аэропорту Алма-Аты. На его борту, по предварительным данным, находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Сообщения об инциденте начали появляться в соцсетях. Очевидцы выкладывают фото и видео с места происшествия.

Рейс 2100 Алматы-Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05, пропал с радара, заявили в аэропорту, пишет nur.kz.