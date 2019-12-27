«Нормандский саммит», Сирия и Ливия: как прошли переговоры Путина с премьером Италии

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Политики обсудили ситуацию в Ливии и согласились во мнении, что конфликт необходимо разрешить мирным путем.

«В этой связи выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Конте обсудили обстановку в Сирии, итоги «нормандского саммита» и двустороннюю повестку.

В заключении разговора политики выразили желание продолжать развитие российско-итальянских отношений и поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников.