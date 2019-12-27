Туман и гололед: желтый уровень опасности объявлен в Москве и области

Москвичей предупредили о сильной гололедице на улицах города. В связи с погодными условиями Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень опасности. Предупреждение действует до 22.00 28 декабря.

Кроме того, в Москве и области ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Воздух будет влажным, из-за чего на дорогах образуется лед.

Ранее в Гидрометцентре дали прогноз на последние дни 2019 года и рассказали, какова вероятность, что новогодняя ночь будет снежной.