На охране мира в Сирии: видео патрулирования РФ и Турции под прикрытием ВКС

Двадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку в провинции Алеппо, завершив совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы, находящегося в нескольких километрах от населенного пункта Кобани.

Воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России.

В ходе патрулирования на маршруте совместный патруль прошел через 12 приграничных сирийских населенных пунктов.

«Наша задача контролировать , что бы не было провокаций, местные жители относятся к нам с пониманием, так как мы обеспечиваем их безопасность», - рассказал «Звезде» представитель военной полиции РФ Юрий Михеда.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун» российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» Вооруженных Сил Российской Федерации.