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Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Наталья Вальханская
04:36 27.12.2019
Стороны обсудили региональную повестку, а также некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Стороны обсудили региональную повестку, а также некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. В частности были затронуты темы в контексте предстоящего визита Путина в Израиль, запланированного на январь 2020 года.

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями в связи с новогодними и рождественскими праздниками и отмечаемой в Израиле Ханукой», - рассказали в Кремле.

Как отметили в пресс-службе, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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