Росстат дал прогноз численности населения России к 2036 году

К началу 2020 года население России составит 146,741 миллиона человек. Тем временем, как прогнозирует Росстат, к 2036 году численность снизится до 142,993 миллиона человек.

В ведомстве считают, что через 16 лет в стране будут проживать 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. При этом миграционный поток, по прогнозам, будет оставаться приблизительно на одном уровне на протяжение всего периода.

При этом в Росстате ожидают, что увеличится средняя продолжительность жизни граждан РФ. Этот показатель вырастет с 73,42 года до 79,1 года.