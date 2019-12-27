В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

Глава государства часто встречает Новый год в разных уголках России, но больше всего Владимир Путин любит отмечать праздник вместе с родными и друзьями, если позволяет график.

«Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год», - вспомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос в эфире «Россия 1».

При этом, отметил Песков, Путин встречает праздники скромно и очень ценит это личное время, которое у него не так часто бывает.