Последнее солнечное затмение десятилетия: видео

Жители индонезийской Джакарты стали свидетелями последнего в этом десятилетии солнечного затмения.

Понаблюдать за астрономическим явлением собрались жители всего города. Фотографы старались запечатлеть затмение на пленку, а те, у кого не было специальной оптики, смотрели на солнечный диск, отражающейся в воде фонтана.

Кольцевое затмение, которое также называется «огненным кольцом», довольно редкое явление. В среднем за 100 лет случается 237 солнечных затмений, из них только 14 - кольцеобразные.

Затмение было видно в нескольких других странах Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, Сингапур и Филиппины.