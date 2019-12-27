«Она - мое детство и юность»: актриса Поплавская вспоминает Галину Волчек

Актриса Яна Поплавская познакомилась с Галиной Волчек, когда была совсем ребенком, на съемках картины о Красной шапочке. Она рассказала, что во время работы Волчек всегда поддерживала тогда еще начинающую артистку.

Позже художественный руководитель «Современника» уговорила Поплавскую остаться в труппе театра. Актриса признается: в период становления с ней всегда была рядом Галина Волчек.

«Ушла великая женщина. Она сделала столько, сколько многие люди не могут сделать за тысячи жизней», - заявила Поплавская «Звезде».

Она глубоко соболезнует в связи с уходом наставницы и добавляя, что о смерти Волчек ей думать крайне тяжело.

Худрук театра «Современник» скончалась в больнице 26 декабря. Гражданская панихида пройдет в «Современнике» 29 декабря в 11 часов, похороны Волчек состоятся позже на Новодевичьем кладбище.