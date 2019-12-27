Пугачева о смерти Волчек: «Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу»

Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек ушла из жизни в возрасте 86 лет 26 декабря. Алла Пугачева назвала Галину Борисовну великой и со скорбью отметила, что с такой утратой трудно смириться.

«Великая, родная, близкая. Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», - написала Пугачева в Instagram.

Муж Пугачевой юморист Максим Галкин отметил, что народная артистка СССР была не только незаменимой частью «Современника», но другом его семьи и «бабушкой» для детей.

Худрук театра Галина Волчек скончалась в больнице 26 декабря. Гражданская панихида пройдет в «Современнике» 29 декабря в 11 часов, похороны Волчек состоятся позже на Новодевичьем кладбище.