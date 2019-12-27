Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях из-за праздников

Последняя рабочая неделя и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными. Об этом россиян проинформировали в Роструде.

В ведомстве напомнили: 30 и 31 декабря – рабочие дни. При этом в последний день месяца часы работы сократятся на 60 минут, так как этот предпраздничная дата.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. После чего россияне выдут на работу 9 и 10 января – в четверг и в пятницу.

Стоит отметить, что в ряде регионов 31 декабря официально признан выходным днем. Речь идет о Крыме, Ставрополье, Хакасии, Карелии, Бурятии, Карачаево-Черкесии, Кировской, Ленинградской, Томской, Псковской, Курганской, Сахалинской, Свердловской и Ульяновской областях.