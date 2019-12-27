Незаконно: представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее

Представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков отреагировал на то, что против вдовы бывшего мэра столицы Юрия Лужкова было возбуждено уголовное дело о клевете.

Он считает, что за преследование предпринимательницы ответствены структуры инвестиционной компании А1 Михаила Фридмана. Пресс-секретарь заявил, что постановление о розыске Батуриной незаконно и будет обжаловано. Соответствующий документ будет направлен в квалификационную коллегию судей, пишет РИА Новости.

Информацию о вынесении постановления об объявлении в розыск Елены Батуриной по делу о клевете подтвердили в мировом суде судебного участка №6 Элисты, добавляет ТАСС. Причиной тому стало заявление вдовы Лужкова о том, что финансовый управляющий в деле о банкротстве Виктора Батурина Эренцен Манжеев пытался получить доступ к ее средствам, используя ненастоящие документы.