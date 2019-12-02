Власти Забайкалья выплатят по миллиону рублей семьям жертв трагедии с автобусом

Власти Забайкальского края выплатят по миллиону рублей родственникам погибших в ДТП с участием автобуса. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулев.

Он подчеркнул, что решение о выплате принял губернатор края Александр Осипов.

«Губернатор определил суммы компенсаций: по миллиону рублей - родственникам за каждого погибшего, по 400 тысяч рублей - пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тысяч тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести», - цитирует заявление ТАСС.

По словам Осипова, окончательный объем необходимых для выплат средств еще до конца не определен. Сумма будет зависеть от данных о состоянии пострадавших.

Трагедия в Сретенском районе Забайкалья произошла 1 декабря: пассажирский автобус упал в реку. По факту страшной аварии возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Из-за автобус вывернул в сторону и упал на бок.

Местные жители и все неравнодушные люди несут цветы и свечи к установленному на вокзале мемориалу. Рядом с табличкой «Светлая память» горожане установили множество свечей. Здесь же, рядом, они возлагают цветы.

В Забайкалье объявлен траур. По официальным данным погибли 19 человек, среди которых два ребенка.