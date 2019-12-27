США назвали способ избежать санкций подрядчикам «Северного потока - 2»

В Госдепартаменте США заявили, что компании-подрядчики «Северного потока - 2» не подпадут под американские санкции, если свернут все работы по газопроводу до 20 января.

В сообщении ведомства сказано, что связанные с проектом стороны должны «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности». После принятия закона о бюджете они «должны завершить сворачивание в течение 30 дней», об этом сказано в тексте самого документа.

В американском ведомстве также напомнили, что госсекретарь в течение 60 дней подготовит отчет для конгресса, где расскажет, кто именно нарушает закон.

Кроме того, в сообщении указывается, что правительство США поддерживает диверсификацию поставок энергоносителей, так как альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергорынках, а также снизить цены потребителей.

«Подсчитано, что наличие американского СПГ сэкономило европейским потребителям восемь миллиардов долларов, позволив им договориться о более низких ценах с действующими поставщиками», - подчеркнул Госдеп.

В Берлине выступили против экстерриториальных санкций Вашингтона, поскольку они «направлены против немецких и европейских компаний и представляют собой вмешательство во внутренние дела». Об этом сказала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

В Москве подчеркнули, что на «недружественные выпады» США последует соответствующая реакция.