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В РПЦ заявили, что закон о церквях не принесет пользы Черногории

Василиса Морозова
23:05 27.12.2019
Принятие этого закона может свидетельствовать о «зависимости черногорского руководства от международных центров влияния», считают в РПЦ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Закон о церквях не принесет никакой пользы Черногории, он «просто дестабилизирует ситуацию в этой стране». Так в Русской православной церкви прокомментировали принятие властями балканской республики документа. Мнение РПЦ озвучил секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Согласно новому закону, около 650 святынь Сербской православной церкви будут переданы созданной относительно недавно Черногорской церкви. После голосования в парламенте началась драка.

Якимчук пояснил, что принятие этого закона говорит о «зависимости черногорского руководства от международных центров влияния».

По итогам стычки были задержаны 18 оппозиционных депутатов, голосовавших против закона. Беспорядки начались и на улицах, массовые протесты произошли в городах Будва и Никшич. В ходе разгона полицией были избиты десятки верующих и священнослужителей, в том числе епископ Сербской православной церкви. Оказались задержаны десятки человек, есть раненые.

Кроме того, против инициативы Подгорицы протестуют и в Сербии. Закон предполагает изъятие около 650 святынь у Сербской православной церкви, включая монастырь Острог.

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