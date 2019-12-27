Семь новых ледоколов построят для Севморпути

Балтийский завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, до 2026 года построит пять атомных ледоколов для Северного морского пути.

Как рассказал вице-премьер России Юрий Борисов в эфире «Россия-24», только РФ обладает атомным флотом, который работает на Северном морском пути.

«Начиная с 2020 года по 2026 год пять новых ледоколов мощностью 60 мегаватт будут сдаваться и работать на этой важной части, где сегодня сосредоточены наши основные запасы нефти и газа. Эти пять ледоколов строятся на Балтийском заводе», - уточнил вице-премьер.

Кроме того, планируется строительство двух ледоколов «Лидер» на дальневосточной верфи «Звезда», их закладка произойдет в следующем году.

«Семерка этих ледоколов плюс еще дизель-электрические ледоколы обеспечат практически в течение круглого года движение по Северному морскому пути», - пояснил Борисов.

Ранее сообщалось, что «Росатом» к 2033 году намерен ввести в эксплуатацию три ледокола «Лидер» мощностью 120 мегаватт. Он станет первым в мире ледоколом, способным круглый год проводить корабли по Севморпути.