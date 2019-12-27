СМИ: армия Хафтара установила контроль над старым аэропортом Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара взяла под контроль территории на южных окраинах Триполи вплоть до нефтехранилищ, включая давно не функционирующий аэропорт столицы. Как сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на командование ЛНА, сейчас военные начали наступление к центру города.

По словам официального представителя ЛНА генерала Ахмеда аль-Мисмари, отступающие отряды Правительства национального согласия сейчас концентрируются в жилых кварталах Триполи.

«Вступить в битву за главные районы столицы готовятся элитные спецподразделения», - отметил генерал.

Он также заверил, что события грядущих часов «удивят всех ливийцев».

После нескольких месяцев позиционных боев и осады Триполи, Хафтар 12 декабря объявил о том, его армия начинает «решающую битву».