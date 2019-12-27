Прощание с Галиной Волчек перенесли на час раньше

Прощание с народной артисткой СССР и художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек 29 декабря начнется в 9.00. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

«В 9 утра двери театра откроются для всех желающих проститься с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12.30. Похороны на Новодевичьем кладбище - в 14.00», - сообщили в «Современнике».

Ранее сообщалось, что прощание с Волчек будет проходить с 10.00 до 13.00.

В день прощания с режиссером с 7.00 до 14.00 перекроют автомобильное движение со стороны театра - с внешней стороны Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой улицы.

Галина Волчек умерла 26 декабря с Москве на 87-м году жизни.