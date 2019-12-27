«Элементарная зависть»: в Крыму ответили на заявление США о запуске поездов на полуостров

Осуждение железнодорожного сообщения по Крымскому мосту со стороны США вызвано завистью, считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее американское посольство на Украине прокомментировало запуск поездов по мосту через Керченский пролив, заявив о том, что Россия демонстрирует неуважение к суверенитету Украины.

«Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», - цитирует Молохова РИА Новости.

Он добавил, что для самих крымчан открытие железнодорожного сообщения - это знаковое событие.

Напомним, первым пассажирским поездом, проехавшим по Крымскому мосту, стал состав из Санкт-Петербурга в Севастополь. Его пассажиры приехали в конечную точку маршрута утром 25 декабря. Следом за ним в Симферополь отправился поезд из Москвы.