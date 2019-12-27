Ущерб собору Святого Марка в Венеции от наводнений составил миллионы

Наводнение в Венеции нанесло собору Святого Марка ущерб в размере 5,5 миллионов долларов.

Как пишет издание Travel and Leisure, после ноябрьских наводнений собор закрыли на неделю на реконструкцию, а сотрудники базилики попытались замаскировать проблемы. Однако внутри здания из оказалось больше, чем снаружи.

По словам главного хранителя собора Карло Альберто Тессерина, основным виновником разрушений стала не вода, а морская соль, разъедающая мозайку и кирпичное основение. Около суток вода не уходила, впервые проливалась внутрь через окна. Собор специально был построен в месте, которое было самым безопасным в городе. В ходе последнего наводнения собор затопило в четвертый раз за последние 20 лет.

В соборе оказались также повреждены основания колонн в притворе. Архитекторы опасаются, что пострадали и бетонные барьеры, которые возвели, чтобы предотвратить попадание воды в собор.

Итальянский город накрыло наводнение 12 ноября, вода поднялась до 187 см и покрыла 80% Венеции. Спустя три дня вода поднималась до 154 см, и только потом пошла на спад. Городские власти подсчитали ущерб, который составил около миллиарда евро.