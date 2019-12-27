«Мы осиротели»: «Современник» в трауре по Галине Волчек

Прощальное слово в память о худруке «Современника» Галине Волчек опубликовали на сайте театра. Галину Борисовну назвали близким и родным человеком, который от каждого, в том числе и от себя, требовала быть честными в своем деле и «отдаваться ему целиком».

Благодаря дару Волчек, каждый из артистов и зрителей «Современника» «чувствовал тепло, силу, защиту», отмечается в заявлении театра.

«Это отношение к человеку - во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке. Мы по праву называли ее мамой. И теперь мы осиротели».

Галина Волчек скончалась в больнице 26 декабря, после того, как попала туда с воспалением легких. Ей было 86 лет.

Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря в 11 часов, похороны Волчек состоятся позже на Новодевичьем кладбище.