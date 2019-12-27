Минэнерго: «Северный поток - 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток - 2», окончание строительства которого сдвигается из-за введенных Дональдом Трампом санкций, будет запущен в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«До конца 2020 года будет запущен "Северный поток - 2"», - заявил глава Минэнерго.

Новак сообщил, что одним из вариантов для достройки газопровода является трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский». Правда, для этого потребуется некоторое время, чтобы доподговить судно к этой работе. Настоящий момент оно находится на Дальнем Востоке в порту Находки.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также с уверенностью заявил, что сооружению нового газопровода никакие американские санкции не помешают. Добавив, что у «Газпрома» есть альтернативные способы завершить масштабное строительство.