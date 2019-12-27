Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минэнерго: «Северный поток - 2» запустят до конца 2020 года

Валентина Пескова
21:03 27.12.2019
Министр энергетики РФ Александр Новак назвал российское судно на Дальнем Востоке, которое можно использовать для укладки труб для газопровода.
Минэнерго: «Северный поток - 2» запустят до конца 2020 года
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress

Газопровод «Северный поток - 2», окончание строительства которого сдвигается из-за введенных Дональдом Трампом санкций, будет запущен в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«До конца 2020 года будет запущен "Северный поток - 2"», - заявил глава Минэнерго.

Новак сообщил, что одним из вариантов для достройки газопровода является трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский». Правда, для этого потребуется некоторое время, чтобы доподговить судно к этой работе. Настоящий момент оно находится на Дальнем Востоке в порту Находки.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также с уверенностью заявил, что сооружению нового газопровода никакие американские санкции не помешают. Добавив, что у «Газпрома» есть альтернативные способы завершить масштабное строительство.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.12.2019, 16:05
В Кремле заявили о мощностях для завершения строительства «Северного потока - 2»
Дата27.12.2019, 09:00
«Маршал Устинов» и корабли сопровождения вошли в Средиземное море
Дата26.12.2019, 09:56
Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.12.2019, 15:46
Ивановские «Ярсы» примут участие в московском параде Победы
Дата24.12.2019, 16:05
Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:03 В стране и мире
Минэнерго: «Северный поток - 2» запустят до конца 2020 года
20:44 В стране и мире
Видео
Вооруженное ограбление в Москве: Audi расстреляли люди в масках
20:32 В стране и мире
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов после решения суда Стокгольма
19:58 В стране и мире
Видео
Спасение младенца после крушения самолета в Казахстане попало на видео
19:47 В стране и мире
Видео
Wikileaks нашла новые свидетельства подставной «химатаки» в сирийской Думе
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Минобороны объяснили причины информационной войны против России
Видео
«Она была бабушкой для наших детей»: Максим Галкин о смерти Волчек
Видео
«Это мегакруто»: британский журналист восхитился проездом первого поезда по Крымскому мосту
Видео
В Мексике обнаружили неизвестный дворец майя
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Видео
Первую серийную подлодку «Ясень-М» спустили на воду в Северодвинске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.