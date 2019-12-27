Вооруженное ограбление в Москве: Audi расстреляли люди в масках

В Москве три вооруженных человека в масках на автомобиле Infiniti без номеров обстреляли машину Audi, после чего украли из салона рюкзак. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел в 15.30 в пятницу, 27 декабря, около дома 5 по улице Кедрова.

«По предварительной информации, на улице Кедрова неизвестные из автомашины Infiniti произвели выстрел по автомобилю Audi, после чего похитили из "Ауди" рюкзак и скрылись», - уточнили в полиции.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. В настоящее время идет розыск подозреваемых, устанавливается материальный ущерб пострадавших.