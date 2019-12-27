«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов после решения суда Стокгольма

«Газпром» выполнил решение Стокгольмского суда, который предписал российской энергетической компании выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в рамках урегулирования спора о транзите газа.

«"Газпром" осуществил выплату $2,9 миллиардов в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», - цитирует «Интерфакс» представителя российской компании.

Комментируя ранее данное решение, вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал эту сумму для «Газпрома» «каплей в море».

20 декабря Россия и Украина подписали пятилетний контракт по газовому сотрудничеству, который в том числе подразумевает выплату украинской стороне компенсации, после чего та, в свою очередь, должна отозвать иски к «Газпрому» и снять арест с его активов.