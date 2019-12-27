В первые дни 2020 года в Москве понизится температура

В предстоящую новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха в столице будет держаться в рамках отрицательных значений. Об этом рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

А вот в сам первый день 2020 года, 1 января, Москву ждут низкое атмосферное давление и небольшое похолодание. Температура будет колебаться от минус четырех градусов до одного.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в Москве прогнозируются резкие перепады давления, которые метеорологи называют «барической пилой».