Спасение младенца после крушения самолета в Казахстане попало на видео

Полицейский спас ребенка от обморожения, сняв его с груди женщины, у которой был открытый перелом ног и которая находилась в шоковом состоянии, после падения пассажирского самолета около аэропорта в городе Алматы.

Как сообщили казахские СМИ, сотрудник полиции сказал пострадавшей, что возьмет ее ребенка и передаст медикам. Он пояснил, что младенца нужно было быстро спасать, чтобы он не получил обморожение.

«Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала», - пояснил сотрудник МВД.

По словам вице-министра здравоохранения Казахстана Камалжана Надырова, состояние 9-месячного малыша оценивается как стабильное. В настоящее время он находится в больнице, его родители, которые были на борту самолета, в тяжелом состоянии.

Пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате при взлете потерял высоту и рухнул в бетонные ограждения. Из 100 человек, которые находились на борту, 15 человек погибло, еще 66 пострадало. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем траура.