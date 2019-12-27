Wikileaks нашла новые свидетельства подставной «химатаки» в сирийской Думе

Организация Wikileaks опубликовала новые документы, которые косвенно подтверждают, что инцидент с «химатакой» в сирийской Думе в апреле 2018 года был срежиссированной акцией.

Сайт опубликовал переписку высокопоставленного сотрудника ОЗХО, который дает указание удалить из архива документов организации отчеты независимых экспертов по инциденту в Думе.

В этих отчетах в частности указывалось, что найденные на месте баллоны со следами химических веществ были помещены туда вручную, а не сброшены с самолета или вертолета.

Также эксперты пришли к выводу, что симптомы предполагаемых «жертв» атаки не могли быть вызваны хлором или другим химоружием.

Сообщения о применении химического оружия распространили пресловутые «Белые каски». И хотя никаких доказательств атаки представлено не было, это стало поводом для США, Великобритании и Франции без санкции Совбеза ООН нанести удар по Сирии.