Большинство картин экс-министра финансов Подмосковья оказались подделками

Искусствоведы получили работы на много недель вперед: речь идет о картинах, которые покупал приговоренный к длительному тюремному сроку за коррупцию бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов.

Сначала он делал это через агента, а потом поверил в свои силы. Однако шедевры оказались подделкой. Десятилетняя эпопея по делу бывшего министра финансов Подмосковья, с экстрадицией, изъятием ценностей и приговором уже закончилась, но история Кузнецова имеет продолжение.

Семикомнатная квартира площадью 306 квадратных метров, которую украшала коллекция произведений искусства, она была собрана экс-министром Кузнецовым и его женой. Самые дорогие картины висели в гостиной. Бежав из России, хозяева просто не могли оставить полотна здесь. По их убеждению, картины представляют огромную ценность.

Шедевры нашли раскиданными по морским контейнерам в портовом ангаре Петербурга. Жанна Буллок, жена Кузнецова, собиралась переправить коллекцию за границу. Однако сокровища изъяли и передали в подмосковные музеи.

«Мы с вами присутствуем на очень долгожданном событии, это передаче в музей "Новый Иерусалим" художественной коллекции бывшего министра финансов и его супруги Жанны Буллок», - сказал первый замминистра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

История заиграла новыми красками, когда в музее решили провести экспертизу полотен, которых оказалось больше сотни. Внезапно выяснилось, что среди тех картин, что уже успели проверить эксперты, почти треть оказалась подделкой.

Съемочная группа «Звезды» нашла коллекционера, к которому обращался экс-министр. К фальшивым шедеврам в коллекции Кузнецова Михаил Перченко отношения не имел, но когда-то именно он познакомил бывшего министра с искусством.

«Где-то в конце 1990-х я ему продал там пять вещей коллекционных, ну, он давал вперед деньги, я мог выбирать, что купить», - вспоминает Перченко.

Настоящий коллекционер ищет и покупает в пять раз дешевле рынка, пояснил Перченко, иначе это просто вложение денег, таких скупщиков называют инвесторами.

«Я знаю, что на третий год они отказываются от советов. Они все становятся на третий год самыми умными и самыми знающими коллекционерами», - добавил эксперт.

В коллекции Кузнецова оказались и предметы старины, самые ценные вещи, конечно, изъяли - эксперты насчитали более 1300 раритетов. А его бывшая квартира на улице Остоженка до сих пор обставлена антиквариатом. Всего в искусство экс-министр вложил 4 миллиарда рублей.

Освоить аристократические привычки стремятся многие коррупционеры, например, бывший глава Сахалина Александр Хорошавин на одну только ручку умудрился потратить 36 миллионов рублей.

«Коррупционеры часто вкладывают денежные средства, добытые преступным путем в предметы искусства, так как в отличие от недвижимости или автотранспорта данные предметы не требуют госрегистрации и при каких-либо сделках стороной может выступать просто частная коллекция, частный коллекционер, так легче вывести деньги, так легче отмыть деньги», - пояснил адвокат Владислав Пахомов.

На искусстве отмывают не только деньги, но и репутацию. В создании искусственного имиджа преуспел и экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов. Ни в одном музее республики нет работ Боттичели и Рафаэля, а в частной коллекции Маркелова были подлинники за сотни миллионов евро. Бывший чиновник утверждает, что не виноват.