США ратифицировали вступление Северной Македонии в НАТО

США объявили о завершении процедуры ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в своем Twitter.

«Рад сообщить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Это еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30 члена НАТО», - написал Помпео.

Напомним, что в феврале 2019 года в штаб-квартире НАТО в присутствии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова был подписан документ о вступлении Республики в состав Североатлантического альянса. После этого документ был передан для ратификации странам, входящим в состав НАТО.

Вступлении Северной Македонии в Альянс стало возможным после согласования с Грецией споров по названию республики. Стороны договорились переименовать государство в Северную Македонию.