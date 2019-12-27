СМИ: Елену Батурину объявили в розыск

Против вдовы бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елены Батуриной возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на адвоката Дмитрия Савочкина.

Заявление подал Жренц Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора, занимающего пост вице-президента «Интеко», говорится в сообщении издания.

Причиной этого стало заявление Батуриной, которое она сделала в ходе тяжбы с братом, что против Манжеева в РФ возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам с помощью ложных документов. Манжеев заявил, что это не соответствует действительности, поэтому он написал заявление в мировой суд в Калмыкии.

Двадцать седьмого декабря суд вынес решение о возбуждении уголовного дела против Батуриной. Ее объявили в розыск МВД. В публикации сказано, что она знает о возбужденном деле. При этом оповестить Батурину о необходимости явиться в суд не получилось, потому как она живет за границей. При этом судья отказался удовлетворить требование Манжеева о помещении Батуриной под домашний арест после ее объявления в суд.