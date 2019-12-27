Одно из самых засекреченных предприятий: что происходит за дверьми «Гознака»

Программа «Код доступа» получила доступ на российскую фабрику денег, а точнее, на огромный производственный комплекс. 11 тысяч тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 миллиардов экземпляров банкнот, 3,5 миллиарда монет, а еще акцизные марки и 40 миллионов паспортов ежегодно выпускаются здесь. А также - семь филиалов по всей России и даже собственный научно-исследовательский институт. Все это - одно из самых засекреченных предприятий страны, имеющее статус стратегического предприятия - «Гознак». И без его продукции нашу повседневную жизнь представить невозможно.

Рублевая банкнота - обычная купюра в кошельках миллионов россиян. И никто даже не задумывается о том, что это настоящее произведение творческой и технической мысли.

«Когда мы смотрим на банкноту, это ну скорее как мы смотрим как на вершину айсберга. Мы видим только, скажем, дизайн. Внешнее восприятие. Но под общим дизайном скрыто очень много. Там скрыто несколько уровней защиты. Сначала вырабатывается схема. То есть схема изделия, в которой основные элементы, в том числе машиночитаемые, размещаются там, где они должны быть, вот после этого уже, только после этого начинается разработка художественного образа», - объясняет руководитель направления по созданию новых технологий АО «Гознак» Александр Мочалов.

Обычно крупные номиналы банкнот имеют больше защитных признаков, чем низкие, ведь пятитысячную купюру подделывают гораздо чаще, чем сторублевую. Поэтому и защищают ее более двадцати защитных элементов. И один из основных - это бумага!

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«Бумага сама по себе, в общем-то, тоже носитель защитных признаков, потому что если брать, опять же, какие-то исторические моменты, то буквально лет 40-50 назад кроме водяных знаков, в общем-то, ничего не было. Сейчас бумага - по сути, сама по себе высокозащищенный продукт», - говорит Мочалов.

Сырье для купюр - не древесная целлюлоза, а хлопок. Это повышает износостойкость. В составе бумажной массы - синтетические добавки для прочности и износостойкости, защитные нити и специальные волокна.

«При производстве бумаги - во время ее отлива и обработки - возможно в бумагу ввести не менее 10 защитных признаков», - рассказывает начальник цеха по производству защищенных бумаг Краснокамской бумажной фабрики - филиала АО «Гознак» Вячеслав Царегородцев.

В Пермском крае, в городе Краснокамске находится филиал акционерного общества «Гознак» - уникальное предприятие. Здесь производится более 120 видов бумаги. Это банкнотная бумага с совершенными признаками защиты.

«К таким признакам могут относиться такие, как производство непосредственно водяного знака, введение дополнительных защитных элементов, как защитная нить, спецволокна, спецдобавки и дополнительные элементы на участке обработки бумаги могут быть, выглядеть в таком виде, как припрессовка фольги, дополнительная высечка - все, что составляет защитный дополнительный комплекс», - объясняет Царегородцев.

Из защищенной бумаги делают не только банкноты.

«Мы производим паспортную бумагу, бумагу для акцизных марок и различных видов спецдокументов. Не менее 6000 тонн в год банкнотной защищенной бумаги», - говорит Царегородцев.

© ТРК "Звезда"

А на Пермской печатной фабрике, как и на Московской, делают купюры. Просторные цеха и новая техника позволяют произвести необходимый объем продукции для всей страны. Здесь защищенная бумага превращается в новенькие хрустящие банкноты. Но перед этим каждая банкнота проходит через 5, а то и 7 печатных машин.

«На первом этапе наносятся сетки и подводки. Это орловская печать», - говорит начальник цеха орловской и металлографской печати Московской печатной фабрики - филиала АО «Гознак» Александр Воскресенский.

Орловскую печать используют уже 130 лет. Ее секрет в том, что за один прогон листа на него переносится многокрасочный оттиск без каких-либо перекосов, наложений, смещений или разрывов.

«Идет линия, допустим, красная и вдруг она становится синяя. При этом линия дна, как ниточка, она не прерывается, друг на друга не накладывается. Это однопрогонная печать. До появления этого способа Орлова это было невозможно, потом стало классикой», - поясняет руководитель сектора выставочко-экскурсионной деятельности выставочного комплекса АО «Гознак» Андрей Богданов.

Интересно, что две тысячи рублей на сегодняшний день - самая защищенная купюра. Сложный водяной знак, защитная голографическая нить, оптическое кольцо, меняющее цвет.

«У двухтысячной еще есть дополнительно рельефный элемент, который выглядит, как знак рубля, который выглядит, как барельефное изображение на самом деле, это абсолютно плоская картинка. Я бы обратил внимание на защитную нить, на способ ее введения. То, что она способ используется только в России, только на "Гознаке"», - объясняет руководитель направления по созданию новых технологий АО «Гознак» Александр Мочалов.

За два года, пока эта двухтысячная купюра находится в обороте, на нее не было выявлено ни одной качественной подделки. Но специалисты подчеркивают, что это только пока.

«Каждая страна защищает банкноты в зависимости от того, как работают фальшивомонетчики. Мы действительно стремимся к тому, чтобы защитный комплекс был именно оптимальным для именно этого времени и плюс чуть-чуть вперед. Все-таки щит опережает в этом случае немножко меч», - уверяет Мочалов.

Рынок экспортной печати валюты - ограничен. Сегодня мало какая страна может позволить себе производить деньги другим государствам. Благодаря «Гознаку» Россия входит в этот круг избранных и поставляет свою продукцию в Белоруссию, Сирию, Лаос, Ливан и в десятки других стран по всему миру.

«Да, это правда. Гознак делит 4-5 место в мире по поставке банкнот на коммерческом рынке. Мы серьезный игрок на международном рынке со своим лицом, со своей позицией, со своими технологиями», - заявляет генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Процесс изготовления каждой купюры составляет почти полтора месяца. А вот срок годности российского рубля - где-то около трех лет. Причем, чем выше купюра по номиналу, тем этот срок длиннее. Вполне понятно, почему крупные купюры гораздо реже попадают в обиход. И 95% уже отслуживших свое купюр выходят из обращения по довольно банальной причине - они просто становятся грязными. Когда вот эти купюры уже отслужат свой срок, они поступают в цеха хранилища Центрального банка России. Там их тщательно пересчитывают и уничтожают. В специальной машине купюры буквально стирают в пыль, затем перегружают в специальный резервуар, где массу тщательно перемешивают, склеивают в небольшие комочки. Затем эти комочки превращаются в брикеты. Их называют МБС - макулатура бумажная специальная. Часть этих брикетов используется для производства стройматериалов. В Советском Союзе, например, отслужившие свое рубли использовали для производства рубероида, которым дачники так любили покрывать крыши своих домов.

Несмотря на новейшие технологии, сделавшие бумажные деньги износостойкими и максимально прочными, звонкая монета живет намного дольше. И поэтому по-прежнему в цене.

© ТРК "Звезда"

На Московском монетном дворе чеканится курсовая или как ее еще называют - разменная монета. Изначально сюда поступают заготовки из стали. Их привозят в контейнерах под охраной. Они круглой формы, как готовые монеты, но гладкие со всех сторон.

Главная защита монеты - рельефное изображение на обеих сторонах монеты и боковое рифление. Их создают прессы. Автоматический пресс за минуту чеканит 500 рублевых монет. Далее монеты взвешиваются - тоже в автоматическом режиме.

«Наш монетный двор отличается достаточно сильно от других. Если брать монетное производство, то здесь очень высока степень автоматизации. Некоторое оборудование уникально, оно работает в единственном экземпляре во всем мире. Такого нигде нет, даже в Европе», - уверяет заместитель директора по производству Московского монетного двора - филиала АО «Гознак» Андрей Иванцов.

Сама скорость производства этих монет тоже фантастическая. 10 монет в секунду. Все процессы на Гознаке, автоматизированы. Но, естественно, не обходится без людей, потому что машина без человека вообще ничего не значит, хотя, например, процент брака в производстве монет крайне низок. Но, если все-таки бракованная монета обнаруживается, ее тут же сгибают и отправляют на переплавку.

По статистике монеты приходят в негодность через 15-20 лет обращения. Размер очередной партии определяет Банк России. Он заказывает «Гознаку» нужное количество монет.

Дизайн монеты разрабатывается сотрудниками дизайнерского центра, рисунок утверждается Центробанком РФ. Разменной монетой - той, которая находится в обращении - занимаются в основном специалисты Московского монетного двора. Инвестиционные и памятные монеты создаются их петербургскими коллегами. В их ведении - еще и медали.

Из воскового пластилина делается прообраз будущей монеты или медали. А дальше в ход вступают технологии двадцать первого века.

«Когда мы лепку выполнили, она сканируется и переводится в программу, 3D-программу, которая тоже корректируется эта программа, в том числе и нами. И затем изготавливается инструмент, маточник так называемый», - объясняет главный художник-дизайнер дизайнерского центра АО «Гознак».

Уникальная разработка Гознака - одновременно и монета, и купюра.

«Многослойный композиционный материал, который состоит из бумажных слоев, и из слоев специального пластика. Все это соединяется в одно изделие и в результате получается, во-первых, износостойкий материал и, во-вторых, по защищенности он на порядок лучше, чем любая монета. Потому что, он содержит в себе защитные признаки, свойственные банкнотам, например, признаки на просвет, типа водяного знака», - рассказывает руководитель направления по созданию новых технологий АО «Гознак» Александр Мочалов.

«Гознак» печатает и полностью пластиковые купюры - например, в прошлом году вышла памятная банкнота Банка России, в честь Чемпионата мира 2018 года по футболу. С одной стороны, пластик долговечен и не впитывает грязь. С другой стороны, на него хуже ложатся защитные краски. Идеальное решение - полимерная пропитка бумажной купюры. Таким образом обработаны новые двухсотрублевые банкноты.

© ТРК "Звезда"

Кроме денег, «Гознак» занимается паспортами - печатает бланки внутреннего и загранпаспорта гражданина Российской Федерации. Современные бумажные паспорта защищены от подделки ламинатом с изображением волны. Ламинат крепко запаивает фотографию и персональные данные гражданина. Вклеить другой снимок или изменить имя не получится.

«Бланк паспорта защищен прекрасно, на мой взгляд. Там есть и, например, ныряющая защитная нить, цветопеременная, есть водяные знаки, очень хорошие контрастные водяные знаки, то есть бланк защищен очень хорошо. Сшито так, чтобы нельзя было заменить страницу специальной нитью, которую тоже так просто не подделать», - уверяет Мочалов.

Биометрический загранпаспорт устроен гораздо сложнее. Главное отличие - страница из многослойного пластика, внутри которой «спрятан» микрочип. Это экономит время на паспортном контроле. Данные обрабатываются на компьютере за 14 секунд. Страница защищена голограммой. Фото и надписи нанесены лазерной гравировкой. Перепрограммировать чип невозможно.

Персонализация – так называется заполнение биометрического паспорта. Процесс полностью автоматический. Персонализация паспортов происходит на специальных линиях на Московской печатной фабрике и Московской типографии «Гознака». Кроме того, на типографии персонализируют полисы обязательного медицинского страхования. Там же «Гознак» персонализирует прочие важные документы с электронным носителем информации: дипломатические, служебные паспорта, вид на жительство и так далее.

© ТРК "Звезда"

XXI век - век цифровых технологий. Постепенно в электронную форму переходит все больше привычных нам вещей, для которых раньше требовался бумажный носитель, будь то денежные платежи или документы. Наша жизнь становится быстрее и удобнее, однако за всем этим стоят огромные потоки цифровых данных, которые нужно где-то хранить и обрабатывать. Гознак позаботился и об этом.

С 2012 года на базе Московской типографии действует Центр обработки данных. Он предоставляет вычислительные мощности и услуги по размещению оборудования на своей инфраструктуре для информационных систем государственного значения. Сегодня услугами ЦОД «Гознака» пользуются федеральные органы исполнительной власти, федеральные фонды и кредитные организации.

В 2020 году будет введен в эксплуатацию второй ЦОД «Гознака» - в Санкт-Петербурге. Он больше московского - общая площадь 3 тысячи квадратных метров, на которой планируется разместить не 368, как в Москве, а 470 стоек.

В 2016 году «Гознак» стал акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит государству. Это стратегическое предприятие. Указ президента России закрепил этот статус. И это неслучайно, ведь главная задача «Гознака» – защищать наличное денежное обращение и государственный документооборот нашей страны.