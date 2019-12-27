Путин на совещании Совбеза РФ обсудил ситуацию в Сирии и Ливии

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент отметил необходимость обеспечения бесперебойного функционирования министерств и ведомств в ходе предстоящих длительных новогодних праздников.

Глава государства обсудил с членами Совбеза и ситуацию в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, а также обстановку в Ливии, где в последнее время усилились военные действия.

В совещании принимали участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также главы министерств.